A CACCIA DI SCEICCHI DA SPENNARE – FLAVIO BRIATORE SFIDA IL COVID E APRE UN NUOVO "BILLIONAIRE" A RIAD, IN ARABIA SAUDITA - E' IL TERZO LOCALE DEL BRAND NATO NEL 1998 A PORTO CERVO, IN SARDEGNA, ED ESPORTATO ANCHE A DUBAI – IL LOCALE PUNTA SULLA CLIENTELA CON LE VISA AFFILATE E OFFRIRÀ CUCINA ASIATICA E ITALIANA…

Da "www.liberoquotidiano.it"

flavio briatore

Obiettivo: insegnare ai ricchissimi arabi l'ospitalità italiana. Flavio Briatore apre un nuovo Billionaire a Riyad, in Arabia Saudita. Come riporta il Tempo, il ristorante in Dabbab Street nel quartiere Sulaimaniya sarà il terzo del brand-cult nato nel 1998 a Porto Cervo, in Sardegna, ed esportato anche a Dubai.

Di fatto, dunque, il marchio Briatore conquista il Medio Oriente e sfida soprattutto il Covid, insegnando che proprio nel momento della crisi globale è il momento di scommettere sul futuro.

billionaire porto cervo

Il locale, che sarà gestito dal franchise saudita Modern Food Company, specializzato in marchi internazionali dell'ospitalità, punta ad attirare i professionisti più danarosi ed esigenti della città, un po' come accade in Costa Smeralda, e offrirà due tipi di cucina: quella asiatica e quella italiana, curata dallo chef Batuhan Piatti Zeynio Lu.

briatore billionaire billionaire porto cervo billionaire porto cervo billionaire porto cervo festa billionaire serate al billionaire serate al billionaire 2 briatore prostatite-19 billionaire porto cervo Flavio Briatore briatore flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 3 flavio briatore arriva a casa di daniela santanche' per la quarantena 6 briatore