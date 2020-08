È CADUTA NELLA BUFALA O CI HA TROLLATO TUTTI? – PAOLA FERRARI CONDIVIDE IL FAKE DEL TELEVIDEO SUL RIPESCAGGIO DELLA JUVENTUS A CAUSA DEI POSITIVI DELL’ATLETICO E COMMENTA: “BOOM” – I COMMENTATORI SI SCATENANO E ARRIVA MARCO MAZZOCCHI IN DIFESA: “DUBITO CHE ABBIA VOLUTO FARE IRONIA SUL COVID. POTREBBE ESSERE UN ABBAGLIO O…”

Boom ?@juventusfc? ?@ChampionLeague? #calcio #speranza pic.twitter.com/k8PKeskadH — paola ferrari (@paolaferrari_og) August 10, 2020 Dubito che Paola abbia voluto prendere in giro nessuno e fare ironia sul Covid.

Potrebbe essersi imbattuta in una fake news.

Un abbaglio. Non uno sfottò.

Ricordo poi che sui social rispondiamo per noi stessi, non diamo pareri oggettivi o "lavorativi

Libere opinioni personali. — Marco Mazzocchi (@officialmaz) August 11, 2020

Da www.ilmessaggero.it

Paola Ferrari, la Juventus ripescata in Champions e l'Atletico Madrid escluso a causa dei positivi da coronavirus (che sono Vrsaliko e Correa). La giornalista Rai è da ieri sulla graticola per aver condiviso sul suo profilo Twitter la notizia finta di Televideo che non era una fake, ma una vera e propria presa in giro: «In questo contesto la Uefa ha già individuato nella Juventus la squadra sostitutrice in quanto, ‘non vincendo la finale non penalizzerebbe le altre squadre meritorie».

PAOLA FERRARI CONDIVIDE IL TELEVIDEO FAKE SUL RIPESCAGGIO DELLA JUVENTUS

Paola Ferrari ha anche taggato il profilo ufficiale della Juve e aggiunto la parola @speranza. Inutile dire che sui profili social la telegiornalista è stata attaccata duramente dai tifosi juventini, molto arrabbiati per l'accaduto. In difesa della collega, Marco Mazzocchi con un altro tweet. «Dubito che Paola abbia voluto prendere in giro nessuno e fare ironia sul Covid. Potrebbe essersi imbattuta in una fake news. Un abbaglio. Non uno sfottò. Ricordo poi che sui social rispondiamo per noi stessi, non diamo pareri oggettivi o "lavorativi Libere opinioni personali»

