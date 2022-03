LA CADUTA DELL'IMPERO ROMAN - ABRAMOVICH HA INIZIATO A VENDERE IL SUO VASTO PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' INGLESI - SECONDO IL LABURISTA CHRIS BRYANT "E' TERRORIZZATO DALLE SANZIONI" - A LONDRA IL MILIARDARIO POSSIEDE, OLTRE AL CHELSEA, UNA VILLA DA 150 MILIONI DI STERLINE A KENSINGTON, UN ATTICO DA 22 MILIONI E POI YACHT, JET PRIVATI, ELICOTTERI E SUPERCAR PER UN VALORE TOTALE DI...

Impero di Roman Abramovich

Roman Abramovich ha iniziato una "svendita" del suo vasto portafoglio londinese mentre cerca di scaricare il Chelsea FC per £ 3 miliardi e £ 200 milioni di proprietà - con un parlamentare che afferma che il miliardario russo sta agendo rapidamente per impedire che i suoi beni vengano congelati.

Chris Bryant dei laburisti, usando il privilegio parlamentare per evitare azioni legali, ha affermato che il magnate sta vendendo la sua casa e un appartamento perché è «terrorizzato di essere sanzionato», aggiungendo che temeva che il governo avrebbe esaurito presto il tempo per agire.

Abramovich e il Chelsea FC

Abramovich vale 10,4 miliardi (12,5 miliardi di dollari), secondo Forbes, e possiede una villa da 150 milioni di sterline a Kensington, un attico da 22 milioni di sterline e oltre 1,2 miliardi di sterline di yacht, jet privati, elicotteri e supercar con sede in Gran Bretagna e in tutto il mondo.

Il Chelsea FC è la sua risorsa britannica più preziosa, dopo che l'oligarca ha trasformato la in un gigante della Premier League con l'aiuto di Jose Mourinho e grandi acquisti come Didier Drogba, quindi la sua vendita sarà un duro colpo per l'industriale miliardario.

La villa di Abramovich a Kensington

Oggi, il leader laburista Sir Keir Starmer ha sollecitato il Primo Ministro sul motivo per cui Abramovich non è stato sanzionato, sostenendo che aveva «legami con lo stato russo» e «associazione pubblica con attività e pratiche corrotte».

Il signor Johnson ha affermato che non è "appropriato" per lui commentare i singoli casi. Il ministro degli Esteri Liz Truss ha precedentemente affermato di avere una "lista dei risultati" di oligarchi da prendere di mira, ma non li ha nominati tutti.

I miliardari legati al Cremlino stanno anche affrontando nuove minacce di sequestro di beni dagli Stati Uniti, con Joe Biden che ha usato il suo discorso sullo stato dell'Unione per dire che l'America stava arrivando a «sequestrare i tuoi yacht, i tuoi appartamenti di lusso, i tuoi jet privati».

Attico di tre piani di Abramovich

Abramovich non ha mai avuto la cittadinanza britannica e ha fatto fortuna vendendo beni acquistati dallo stato quando l'URSS si è sciolta. Nega con veemenza di essere vicino al Cremlino o di fare qualcosa che meriterebbe sanzioni.

Secondo quanto riferito, i funzionari dell'immigrazione hanno ricevuto istruzioni per impedirgli di stabilirsi nel Regno Unito. Il controllo dei parlamentari e il suo status di oligarca russo più famoso della Gran Bretagna lo rendono ancora più vulnerabile.

Abramovich ha sette figli da due delle sue ex mogli. La maggiore, Anna, 29 anni, è una laureata in filosofia alla Columbia University che vive a New York, mentre Arkadiy, 27 anni, è un magnate industriale con ingenti investimenti in petrolio e gas.

Il nuovo superyacht di Abramovich

Sofia, 26 anni, vive a Londra e la 'bambina selvaggia'' della famiglia, ha recentemente postato su Instagram un messaggio in cui attacca Vladimir Putin per la sua invasione dell'Ucraina. Meno si sa di Arina, 20 anni, e Ilya, 18 anni, o Aaron, 11 anni e Leah Lou, 7 anni, entrambi nati a New York dalla sua terza moglie, Dasha.

L'attuale posizione di Abramovich è sconosciuta, ma di recente è stato in Bielorussia per "cercare di aiutare" a negoziare la fine della guerra della Russia contro l'Ucraina in seguito alla sua invasione illegale del paese.

Lo yacht Eclipse di Abramovich

Il conflitto è entrato oggi nel suo settimo giorno, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha avvertito che la Russia stava cercando di cancellare l'Ucraina e il suo popolo dopo che i funzionari hanno affermato che 2.000 civili erano stati uccisi.

Mentre cresce la pressione per punire chiunque sia stato visto aver aiutato il regime di Putin, ecco una carrellata dei beni di Abramovich in Gran Bretagna, così come yacht, automobili e aerei sparsi per il mondo.

Sofia Abramovich Anna Abramovich