SE FOSSE PER I DIRITTI UMANI, SAREBBERO TUTTI INFREQUENTABILI – COME È DIFFICILE TROVARE PAESI “PURI” CON CUI FARE AFFARI QUANDO SI È A CACCIA DI GAS. FACCI: “NON SI PUÒ CREDERE CHE DRAGHI PASSERÀ DAL CONGO E DALL'ANGOLA SE NON PER METTERE PRESSIONE SUL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI, CHE IN QUESTE NAZIONI È VAGAMENTE INESISTENTE. NON È MAI INTERESSATO A NESSUNO IL PETROLIO ARABO: IN OCCIDENTE SONO TUTTI TROPPO INDIGNATI PER L'ASSASSINIO DI KHASHOGGI. NON SI TRATTA CON L'EGITTO DEL CASO REGENI. SAREBBE COME LASCIARE CHE ERDOGAN FUNGA DA MEDIATORE DELL'OCCIDENTE CON PUTIN…”