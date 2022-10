CAFONALINO TU VUÒ FA’ L’AMERICANO – CHE CI FACEVANO INSIEME TUTTI SORRIDENTI LA BOMBASTICA MELISSA SATTA E L'EX PRESIDENTE DELLA BCE JEAN-CLAUDE TRICHET? ENTRAMBI HANNO RICEVUTO IL “PREMIO AMERICA” CONSEGNATO DALLA FONDAZIONE ITALIA USA – IL RICONOSCIMENTO È ANDATO ANCHE ALLO CHEF STELLATISSIMO MASSIMO BOTTURA, AL PREMIO OSCAR NICOLA PIOVANI E ALLA VIROLOGA MASCHERINATA ILARIA CAPUA...

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Lu.Qua. per “Il Messaggero”

jean claude trichet mario monti foto di bacco

Eccellenze italiane e internazionali in scena alla Camera dei Deputati. Il Premio Oscar Nicola Piovani, in sciarpa rossa, la scienziata Ilaria Capua, in spolverino nero e borsa rosa, l'astronauta Umberto Guidoni. Sono solo alcuni degli illustri protagonisti del Premio America, organizzato presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari a via di Campo Marzio. Pregiata opera esclusiva in argento, bronzo e palladio che la Fondazione Italia Usa consegna finalmente dopo due anni di assenza, a causa della pandemia, ad una pregiata rosa di nomi in occasione della XII edizione della kermesse.

Appuntamento che include la consegna delle medaglie della Camera dei Deputati destinate a tre studenti americani: Mary Curran, Addison Hollomon, Alessia Luisa Vitiello. Ovvero tre allievi d'eccellenza che hanno studiato a Roma, presso la John Cabot University, e sono stati selezionati dall'Ateneo e dalla Fondazione stessa. Folla lungo i banchi.

melissa satta jean claude trichet foto di bacco

Saluto del direttore esecutivo della Fondazione, Catia Polidori. Coordina la spumeggiante giornalista Didi Leoni, in abito di pizzo nero. Il senatore Pietro Grasso ritira il premio alla memoria di Giovanni Falcone. Tra gli altri premiati ecco lo chef Massimo Bottura, la stilista Veronica Etro, la conduttrice televisiva Melissa Satta, in tailleur pantalone grigio su blusa nera, il Sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, in tailleur pantalone nero, l'ex presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, in impeccabile completo blu, che riceve una bella lettera di elogi da parte di Mario Draghi.

E ancora il senior vice president Apple Luca Maestri, l'ex deputy secretary general of Nato Alessandro Minuto Rizzo, Luigi Contu e la giovane Francesca Bardelli Nonino, responsabile comunicazione web Nonino, in elegante tuta nera con cintina in vita.

