1. REGINA: ABBAZIA WESTMINSTER AFFOLLATA 2 ORE PRIMA DEL FUNERALE

Da ANSA

joe biden e la moglie jill al funerale della regina elisabetta

E' già largamente affollata l'abbazia di Westminster, a due ore dall'inizio del rito religioso solenne dei funerali di Stato della regina Elisabetta, fissato a Londra per le 11 locali (le 12 in Italia). Dalle 9 locali restano libere solo le prime file, destinate a reali e dignitari stranieri che arriveranno fra gli ultimi.

emmanuel macron e la moglie al funerale della regina elisabetta

Sui circa 2000 ospiti che la chiesa può accogliere all'interno, primi ad arrivare sono state le persone 'comuni' in grado di mettere le mani su un invito, i volontari di associazioni caritative patrocinate dalla Royal Family (che re Carlo e gli altri reali hanno voluto coinvolgere secondo tradizione), alcune celebrità ed esponenti politici di ogni colore: ministri del governo Tory di Liz Truss (con il titolare delle Attività Produttive, il tradizionalista brexiteer Jacob Rees Mogg, in abito nero da funerale old fashion e cilindro in testa fino all'ingresso), il leader dell'opposizione Keir Starmer, parlamentari, veterani di tutti i partiti. E' stato visto entrare pure Tom Parker Bowles, figlio 47enne nato dal primo matrimonio di Camilla (prima regina consorte ufficialmente divorziata nella storia britannica) con l'ufficiale Andrew Parker Bowles.

letizia di spagna al funerale della regina elisabetta

2. REGINA: 'FINE DI UN'ERA', FOLLA E SILENZIO PER ULTIMO SALUTO

Da ANSA

"E' la fine di un'era" il commento che più si sente ripetere a Londra questa mattina. La folla che per giorni si è mossa ordinata e in fila lungo Lambeth Bridge ha lasciato in queste ore il passo al silenzio, che regna attorno al complesso di Westminster in attesa dell'inizio dei funerali di Stato per Elisabetta II. Come per preparare per la commozione popolare che segna questo passaggio: nel culmine dell'ultimo saluto alla regina infatti, i sentimenti sono di commozione carica di ricordi per "la fine di un'epoca" e allo stesso tempo di aspettative per il regno di Carlo III che comincia.

gordon brown e tony blair al funerale della regina elisabetta

Con il desiderio collettivo di voler essere parte di questo momento storico, che ha portato a Londra una marea umana. In altri lunedì a quest'ora la zona attorno a Westminster Abbey brulica già di traffico e di gente, mentre oggi le strade sono deserte, segnate dalla massiccia presenza di forze dell'ordine e di volontari. E da poco è stata chiusa al pubblico Westmintser Hall con il feretro dei Elisabetta II e arrivano gli ospiti che parteciperanno al funerale che si celebra a Westminster Abbey: sono riconoscibili perchè vestiti di nero, le donne con cappellini gli uomini in tight. In coppia lungo l'Albert Embankment dove per quattro giorni hanno sfilato i sudditi accorsi per l'omaggio pubblico alla sovrana.

theresa may al funerale della regina elisabetta

Sul lato opposto del fiume si è già formato un altro serpentone: sono le persone che -in ritardo- tentano ancora di raggiungere i luoghi pubblici dai quali assistere ai funerali sugli schermi e al passare della processione. Le autorità hanno comunicano però che quel viaggio è inutile perchè è già tutto pieno. Ci si incammina ugualmente, qualcuno con mazzi di fiori in mano. "Sul Mall non ci si arriva", si sente dire. Mentre chi dà indicazioni per strada consiglia di trovare un luogo di incontro: "Datevi appuntamento qui se vi perdete". E l'unico rumore è il volteggiare degli elicotteri.

emmanuel macron e la moglie al funerale della regina elisabetta 1 2

3. REGINA: PARIGI, PER UN GIORNO STAZIONE METRO CAMBIA NOME

FERMATA GEORGE V SI CHIAMA ELIZABET II PER GIORNO DEI FUNERALI

Da ANSA

Anche la metropolitana parigina rende omaggio alla regina Elisabetta e - nel giorno del suo funerale - ribattezza a suo nome, per un giorno, la stazione dedicata a suo nonno, George V. L'annuncio del cambio temporaneo di nome della stazione George V in Elizabeth II è stato annunciato dall'azienda dei trasporti parigina RATP, che ha provveduto ieri sera ad affiggere nuove targhe temporanee al posto di tre di quelle abituali. La stazione Georges V è situata nei pressi dell'omonima ed elegante avenue, anch'essa intitolata al sovrano che regnò sulla Gran Bretagna dal 1910 al 1936.

4. REGINA: LEADER A WESTMINSTER PER FUNERALE, DA MATTARELLA A BIDEN

Da ANSA

i genitori di kate middleton al funerale della regina elisabetta

I leader stranieri, capi di Stato e di governo per ultimi, hanno fatto il loro ingresso nell'abbazia di Westminster circa un'ora prima dell'inizio del rito religioso dei funerali solenni della regina Elisabetta II. Fra loro c'è Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (accompagnato a Londra dalla figlia Laura), che rappresenta l'Italia alla cerimonia.

Le telecamere hanno indugiato negli ultimi minuti sull'arrivo del presidente americano, Joe Biden, con la moglie Jill. Biden è stato indirizzato dal cerimoniale britannico nel settore riservato ai dignitari provenienti dall'estero. Dignitari fra i quali le telecamere hanno inquadrato già seduti il presidente francese Emmanuel Macron e la consorte Brigitte, con cappellino nera e veletta sul viso.

