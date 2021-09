CAFONALONE VENEZIANO – LA BANALITÀ È IL MIO MESTIERE: CHI NON SI VESTE MALE, È VESTITO A CAZZO – SI VEDE SOLO LEONIE HANNE CON UN ABITO GIALLO CON RUCHES E TULLE CHE LA TRASFORMA IN UN CANARINO SPENNACCHIATO – AIDA YESPICA, TORNA A FARCELA VEDE ’ - HERNAN MENDOZA E LA COMPAGNA SCAMBIANO IL CARNEVALE VENEZIANO PER IL “DIA DE LOS MUERTOS” – BENEDETTA PORCAROLI CON SCOLLATURA QUASI OMBELICALE – NEL POMERIGGIO VALENTINA CABASSI SI SCORDA LA MAGLIA ED ESCE IN REGGISENO … - VIDEO

Gian Luca Bauzano e Michela Proietti per “www.corriere.it”

Aida Yespica in rosso: 5

leonie hanne

In rosso come Jessica Rabbit, Aida Yespica è sempre una bel vedere sui red carpet, ma forse non è ora di cambiare look? Si può sedurre anche in giacca e pantaloni, come Lady Verratti ci ha mostrato nel giorno del suo matrimonio.

Roberta Ruiu, classe: 7,5

(m. pro.) Classe e stile da capo a piedi: Roberta Ruiu, sobria ma intensa, è elegantissima nel suo abito fasciante. Promossa anche l’acconciatura.

Leonie Hanne photo opportunity: 6

Una nuvola gialla che fa sempre un bell’effetto, ma dopo aver visto tante ruches e tulle ormai non ci si sorprende più: alla fine Leonie Hanne genera una bella photo- opportunity ,ma nulla di più.

hernan mendoza

Veronica Bocelli in corto: 7

Veronica Bocelli va controcorrente e in mezzo a tanti lunghi, scopre le gambe. E la scelta, dell’immutabile Ermanno Scervino, la premia: promosso anche il marito Andrea Bocelli, che sfida le regole e indossa il mocassino senza calze.

Virginie Efira eterea: 8

Virginie Efira in bianco è eterea come una diva del passato: completa l’allure con gioielli Cartier vintage, un braccialetto del 1989 e un collier del 1955.

benedetta porcaroli

Catrinel Marlon e Caroline Scheufele: 8

Eleganti, sorridenti, unite da un abbraccio: Catrinel Marlon e Caroline Scheufele vincono in eleganza e simpatia. Per la signora dei gioielli, ceo di Chopard, una nuova acconciatura che le dà un nuovo twist.

Hernan Mendoza e il carnevale veneziano: 8

Vince su tutti Hernan Mendoza che arriva sul red carpet con la maschera veneziana insieme alla sua compagna, anche lei mascherata: conquistano tutti i i flash, se non altro per originalità.

valentina cabassi

Tiziana Rocca in nero: 7

Evviva Tiziana Rocca che per una volta mischia le carte e si presenta in nero. Abituati a vederla in colori controversiali, in scuro sortisce un bell’effetto elegante.

Valentina Cabassi sbadata: 5

Dopo il red carpet versione pantera di ieri sera, Valentina Cabassi sale sul motoscafo di fretta. E un po’ sbadata si dimentica (veramente?), una parte del suo look. O forse è la nuova versione minimal minimal del top crop. Sarà anche vecchia scuola di pensiero, ma il non rivelato o il solo accennato vince sempre in fascino

