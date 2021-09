CAFONALONE VENEZIANO – SUL RED CARPET RISPLENDE LA MERAVIGLIOSA JESSICA CHASTAIN: LA SUA VERSIONE DI JESSICA RABBIT NON HA RIVALI. CARINA, MA NIENTE DI PIÙ ANYA TAYLOR-JOY IN ROSA FLUO DAL SAPORE VINTAGE- CYNTHIA ERIVO VESTITA A CAZZO, PENELOPE CRUZ MEZZA CASTIGATA. NICOLE KIMPEL, LA BONISSIMA COMPAGNA DI ANTONIO BANDERAS, SFODERA LA COSCIA MARMOREA, MATILDE GIOLI TOZZA, BARBARA PALVIN STATUARIA, ALICE PAGANI IN VERSIONE MORTICIA, ESTER EXPOSITA IN VERDE FLUO PIUMATO SCAMBIA LA PASSERELLA PER UNA FESTA DI CARNEVALE… - VIDEO

Da "www.repubblica.it/d"

jessica chastain

Anya Taylor-Joy sul red carpet del film 'Last night in Soho' con un look total rosa fluo dal sapore vintage di Dior. L'abito è impreziosito da un collier in platino, oro e diamanti e anelli in platino e diamanti di Tiffany & Co.

Rosa anche per l'attrice e membro della giuria Cynthia Erivo. Indossa un abito con top giallo e gonna in piume fucsia di Valentino

matilde gioli

Abito rosso in tinta in pendant con i capelli della splendida Jessica Chastain. L'abito dell'attrice, di Atelier Versace, è ricamato con cristalli rossi e ha necessitato di 800 ore di lavorazione. Inoltre la diva indossa un collier in oro etico e diamanti, e un anello in oro, quarzo rosa, rubelliti e diamanti di Chopard Alt Gioielleria.

Penelope Cruz, presente per Competencia Oficial, indossa un abito bianco monospalla con volant di Chanel Cruise, bosa scarpe e gioielli Chanel

Antonio Banderas, sul red carpet del film Competencia Oficial, sfodera tutto il suo fascino in un completo Giorgio Armani

barbara palvin

Voile e cristalli per l'abito stile ballerina di Sarah Gadon, Giorgio Armani Privé

Matilde Gioli con un fourreau nero con décolleté in voile di Giorgio Armani Privé

Levante ha scelto un maxi dress a pois con scollatura totale Giorgio Armani Privé

Originale la giacca kimono scelta da Roberto Ciufoli al posto della classica giacca nera

Barbara Palvin con un abito blu che lascia scoperte le spalle

L'abito nasconde un dettaglio rosso in vita

Ester Exposita osa il verde fluo per il suo abito a sirena. Al braccio un bracciale abbinato a anello e orecchini, Serpenti High Jewellery Bulgari

levante

Krysty Wilson-Cairns con abito bustier in tulle nero di Alberta Ferretti

Alice Pagani con un abito cut out Giorgio Armani Privé. Impreziosito da orologio Bvlgari High Jewellery Collection Serpenti in oro bianco e diamanti, anello Collezione Fiorever in oro bianco e diamanti, anello collezione Serpenti in oro bianco, diamanti e smeraldi, anello Collezione Serpenti Viper in oro bianco e diamanti.

antonio banderas e nicole kimpel antonio banderas anya taylor joy

cynthia erivo ester exposita alice pagani penelope cruz, roberto ciufoli sarah gadon krysty wilson cairns barbara palvin 1