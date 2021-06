CALCIO DA INFARTO! - GUARDARE EUROPEI E MONDIALI PUO' PROVOCARE UN ATTACCO DI CUORE - LO HANNO SCOPERTO ALCUNI SCIENZIATI TEDESCHI ANALIZZANDO I DATI DEI RICOVERI OSPEDALIERI DURANTE IL MONDIALE 2014: GLI INFARTI SONO AUMENTATI DEL 5% RISPETTO AL MESE PRECEDENTE E A QUELLO SUCCESSIVO AL CAMPIONATO - INOLTRE "I PAZIENTI CON SINTOMI TIPICI DELL'INFARTO POTREBBERO ASPETTARE TROPPO PER ANDARE IN OSPEDALE MENTRE GUARDANO UNA PARTITA"

Dagotraduzione dal Daily Mail

italia svizzera 1

I ricercatori della Johannes Gutenberg University di Mainz hanno analizzato i ricoveri ospedalieri in Germania durante la Coppa del Mondo del 2014 in Brasile e hanno scoperto che i casi di infarto sono aumentati di oltre il 5% durante il torneo.

Nello studio, il team ha confrontato i ricoveri e la mortalità intraospedaliera per infarto in quattro periodi di tempo: durante la Coppa del Mondo dal 12 giugno al 13 luglio 2014 e durante tre periodi senza grandi eventi calcistici, dal 12 giugno al 13 luglio 2013, dal 12 giugno al 13 luglio 2015 e dal 14 luglio al 14 agosto 2014.

italia svizzera 7

Sebbene non ci siano state differenze nel numero totale di pazienti con infarto in ospedale durante i mesi di giugno e luglio per gli anni dal 2011 al 2015, il numero di ricoveri è stato più alto nel 2014.

L'autore principale, il dottor Karsten Keller, cardiologo presso la Johannes Gutenberg University Mainz, ha dichiarato: «Il torneo è stato associato a un numero più elevato di ricoveri ospedalieri per infarto». L’aumento è del 5,4% ed è stato provocato dalle emozioni in aumento nei fan, che hanno provocato picchi negli ormoni della coagulazione del sangue.

Anche gli attacchi di cuore ai Mondiali sono stati del 3,7 e del 2,1% in più rispetto ai 17.794 e 18.089 rispettivamente dell'anno successivo e di quello precedente.

tifosi a rischio infarto

Il dottor Keller ha dichiarato: «Guardare il calcio in occasione di grandi eventi come la Coppa del Mondo o i Campionati europei è accompagnato da eccitazione. Ma può anche portare alla rabbia, contribuendo al verificarsi di attacchi di cuore».

Ha consigliato ai fan con una nota malattia coronarica di non sentirsi troppo agitati o frustrati, poiché saranno particolarmente vulnerabili.

tifosi a rischio infarto

Il dottor Keller ha affermato: «I pazienti con sintomi tipici di infarto potrebbero aspettare troppo a lungo per venire al pronto soccorso e alle unità per il dolore toracico o per telefonare all'ambulanza mentre guardano le partite a casa».