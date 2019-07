CALIFORNIA BEATING – TRE RAGAZZINI VENGONO PESTATI A SANGUE IN UNO SKATE PARK DELLA CITTÀ DI MORENO VALLEY: ARRESTATI UN UOMO DI 35 ANNI E UN RAGAZZO DI 17 – L’INDAGINE È STATA AVVIATA DOPO CHE UN TESTIMONE HA PUBBLICATO IL VIDEO SU INSTAGRAM – PUGNI, CALCI E SPUTI: IL FILMATO CHOC

DAGONEWS

Un uomo di 35 anni e un ragazzo di 17 sono stati arrestati in quanto sospettati di essere i responsabili di un terribile pestaggio ai danni di tre adolescenti in uno skate park in California. L’agguato è avvenuto sabato scorso al Community Park della città di Moreno Valley ed è stato immortalato in un video.

Martedì il dipartimento dello sceriffo della contea di Riverside ha annunciato che i due sono stati presi in custodia, ma la polizia sta cercando anche un altro 17enne, che sarebbe anche lui coinvolto nel pestaggio. L’indagine è stata avviata dopo che un testimone ha pubblicato il video del violento agguato su Instagram.

Nel filmato si vede un uomo in canottiera bianca che si avvicina a un ragazzo, seduto nell’area pic-nic del parco, e lo aggredisce verbalmente. A quel punto si avvicina un altro uomo che fa cadere il ragazzo dal tavolo: i due iniziano poi a prenderlo a calci e pugni e dopo qualche secondo riservano lo stesso trattamento a un altro ragazzo. Infine gli aggressori tornano indietro e prendono a calci un terzo adolescente: per non farsi mancare niente, gli sputano pure addosso. Le vittime hanno un’età compresa tra i 14 e i 15 anni e nella concitazione del video non si riesce a capire quale sia stata la causa scatenante del pestaggio.

