Clemente Pistilli per repubblica.it

Una giovane pontina è rimasta vittima di un misterioso femminicidio in California. Veronica De Nitto, 34 anni, di Latina, trasferitasi da tempo a San Francisco, dove già si era stabilita e dove già aveva formato una famiglia la sorella, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione. In base alle poche informazioni sulle indagini trapelate dagli States, la ragazza sarebbe stata sgozzata in bagno e la polizia sta cercando un uomo che in passato sarebbe stato legato alla giovane.

Grande il cordoglio nel capoluogo pontino. Negli ultimi 4-5 anni, seppure lontana, la ragazza aveva infatti mantenuto un forte legame con tanti amici rimasti a Latina e in città a lungo la sua famiglia ha gestito una pizzeria. L'omicidio sarebbe stato compiuto mentre la 34enne era sola in casa, trovandosi la sorella in ospedale per partorire il secondo figlio. A Latina è stata infine anche avviata una raccolta fondi per sostenere le spese legali che dovranno affrontare i familiari della vittima.

