CALIFORNIA SHOOTIN! - ENNESIMA SPARATORIA IN UN LICEO AMERICANO, A SANTA CLARINA, IN CALIFORNIA: UNA STUDENTESSA È MORTA E CI SONO CINQUE FERITI, DUE MOLTO GRAVI – UN SOSPETTO È STATO FERMATO DALLA POLIZIA E PORTATO IN OSPEDALE. È UNO STUDENTE ASIATICO DI 15 ANNI CHE SI È PRESENTATO VESTITO DI NERO E HA APERTO IL FUOCO - VIDEO + FOTO

Update regarding the shooting at #SaugusHigh, suspect is in custody and being treated at a local hospital. — Alex Villanueva (@LACoSheriff) November 14, 2019 ALERT: PLEASE AVOID THE AREA OF SAUGUS HIGH SCHOOL ON BOUQUET CANYON ROAD. A POSSIBLE SHOOTING HAS BEEN REPORTED AND EMERGENCY UNITS ARE RESPONDING. pic.twitter.com/uljpLjAyNZ — Santa Clarita City (@santaclarita) November 14, 2019

Da www.repubblica.it

Uno studente ha sparato all'interno di un liceo in California uccidendo una studentessa e ferendo almeno cinque persone, di cui due in gravi condizioni. Il sospetto è stato arrestato e portato in ospedale, probabilmente per le ferite riportate durante la cattura. Lo sceriffo della contea Alex Villanueva ha spiegato a radio Knx che il sospetto è vivo ed è sotto custodia della polizia, riportando la notizia anche su Twitter.

Il portavoce dell'ospedale, Patrick Moody, ha dato la notizia della prima vittima: una studentessa, rimasta ferita da colpi d'arma da fuoco, è morta. Altri due studenti restano in condizioni gravi.

Descritto dallo sceriffo come uno studente asiatico vestito di nero di 15 anni, era stato localizzato e fermato dalle autorità. "Non è più una minaccia" aveva riportato Msnbc. L'istituto si chiama Saugus High School e si trova a Santa Clarita, 50 chilometri a nord di Los Angeles.

California, spari in un liceo: gli studenti escono con le mani alzate

"Notizie su circa 5 vittime in ospedale. I genitori, e gli agenti sono in strada", aveva twittato in precedenza la polizia di Santa Clarita Valley. Il profilo ufficiale della città aveva avvertito i cittadini a fare attenzione e a evitare la zona della Saugus High School. "Stiamo facendo tutto il possibile per consegnare il colpevole alla giustizia", aveva spiegato alla Cnn il sergente Bob Boese, sceriffo della contea.

Le ricerche erano concentrate nella macchia che si estende dietro la scuola e adiacente ad un corso d'acqua dove potrebbe nascondersi il teenager, ma si cerca anche nei cortili delle case a schiera presenti nell'area. Le immagini diffuse dalla televisioni mostrano file di studenti scortati fuori dall'edificio da esponenti delle forze dell'ordine.

