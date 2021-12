3 dic 2021 19:27

CAMBIARE REGOLE, VEDERE MONETA - LA SVOLTA PARACULA DEI TALEBANI CHE, CON UN NUOVO DECRETO, HANNO VIETATO I MATRIMONI FORZATI: "LA DONNA NON E' UNA PROPRIETA', MA UN ESSERE UMANO NOBILE E LIBERO. NESSUNO PUO' DARLA AD ALTRI IN CAMBIO DELLA PACE... O PER PORRE FINE ALL'ANIMOSITA'" - E TE CREDO: LE CASSE SONO VUOTE E GLI STATI UNITI, PRIMA DI SBLOCCARE I FONDI, VOGLIONO CHE...