SU-CAMILLA, POTEVA ANDARE PEGGIO – L’EX SIGNORA PARKER BOWLES DA AMANTE REIETTA E DETESTATA SI RITROVERÀ ACCANTO A CARLO IN VESTE DI REGINA CONSORTE. UNA MOSSA VOLUTA PROPRIO DA ELISABETTA CHE, CON PERSPICACIA, HA CAPITO CHE VOLENTE O NOLENTE AVREBBE DOVUTO LASCIARE NELLE MANI DEL FIGLIO PESCIONE E DELLA MOGLIE IL SUO REGNO. E PER AMARE LUI, I SUDDITI DOVEVANO IMPARARE A ODIARE MENO IL “ROTTWEILER” CHE HA ROVINATO LA VITA DI DIANA… - VIDEO

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

la regina elisabetta carlo e camilla

Se Camilla potrà prendere posto accanto a Sua Maestà Carlo III nella certezza che sarà accettata dal Paese, il merito è di Elisabetta. Che, con l'accortezza e la perspicacia cui nel suo lungo regno ci ha abituati, aveva rivolto un appello ai sudditi in occasione dei suoi 70 anni sul trono. Era suo «sincero desiderio», disse, che alla moglie del figlio primogenito fosse accordato il titolo di regina consorte, Queen Consort, come la regina madre e come un giorno probabilmente Kate.

La trasformazione dell'ex signora Parker Bowles è tra i capitoli più chiacchierati della storia dei Windsor, ma lontano dal gossip e dalle maldicenze è anche la dimostrazione della profondità, della forza e della durabilità di un legame al quale Carlo, oggi re, non ha mai voluto rinunciare. Per Diana, era stata la causa di infinita infelicità: prima ancora del matrimonio la principessa si era accorta che la relazione tra Carlo e la sua amata non si era conclusa, nonostante il matrimonio di lei e l'opposizione della famiglia di lui («quella donna orribile», diceva di Camilla la regina madre).

lady diana camilla parker bowles

Diana aveva trovato i regali che i due si erano scambiati, li aveva sentiti sussurrare al telefono. Aveva meditato di cancellare le nozze (la sorella, è noto, le disse che non sarebbe stato possibile: «il tuo viso è già sugli strofinacci per la cucina») e, dopo il matrimonio, aveva sopportato la complicità con la quale Carlo e Camilla, la «rottweiler», si scambiavano impressioni su situazioni, eventi e letture nonché i loro t ête-à-tête , lei che con Carlo aveva poco in comune. Quando Diana aveva chiesto l'intervento della regina e del principe Filippo, Carlo aveva risposto con una frase poi ripetuta varie volte negli anni: Camilla era parte «non negoziabile» della sua vita.

carlo camilla

Che sia oggi al suo fianco è una vittoria che in passato era sembrata impossibile. Ancora ai tempi del matrimonio, nell'aprile 2005, l'unione tra Carlo e Camilla non era ben vista dalla maggioranza dei sudditi. Elisabetta aveva acconsentito solo perché Carlo era stato inamovibile. La regina aveva negato la sua presenza, chiedendo anche che la cerimonia fosse privata e per pochi intimi. Quattro mesi prima aveva vietato alla coppia di sedersi insieme ai funerali del marito della principessa Alexandra. Era stato escluso, anche da palazzo, che la duchessa potesse ereditare il titolo di regina o qualsiasi ruolo ufficiale.

Oggi è regina consorte e l'«Operation PB» , operazione Parker Bowles, messa a punto da Carlo subito dopo il divorzio da Diana, ha raggiunto l'obiettivo desiderato.

La regina Elisabetta con il principe Carlo e Camilla

Con un lavoro certosino, diretto inizialmente da Mark Bolland, ex direttore dell'ente di autoregolamentazione della stampa, Carlo aveva gestito la riabilitazione della sua amata.

Assieme a vari esperti di comunicazione, aveva studiato una campagna precisa e ben articolata.

La morte di Diana, nel 1997, e la ritrovata devozione del paese per la principessa dei cuori, ne aveva ritardato alcune tappe, ma solo temporaneamente, così che dalle prime foto dei due insieme a Highgrove si era arrivati alla prima comparsa pubblica al Ritz, nel 1999, agli incontri con William e Harry, figli di Carlo, alle vacanze insieme, infine al matrimonio e all'accettazione da parte di Filippo ed Elisabetta. Piccoli passi senza mai perdere di vista il traguardo.

principe carlo e camilla

La donna che, con un divorzio alle spalle, era un tempo sembrata l'erede di Wallis Simpson, destinata forse addirittura a far perdere a Carlo il ruolo per il quale si prepara da una vita, oggi è al centro dei Windsor, braccio destro, sostegno e roccia del re.

