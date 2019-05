UN CANE DI PADRONE – BUFERA SUL RAPPER VALEE TAYLOR CHE HA HA FATTO LA TINTA ROSSO FUOCO AL SUO CHIHUAHUA E HA PUBBLICATO IL VIDEO DELLA BRAVATA SUI SOCIAL – NELLA CLIP IL CUCCIOLO SEMBRAVA SPAESATO E LE IMMAGINI HANNO SCATENATO LA RABBIA DEI FOLLOWER: “IL CANE NON È UN ACCESSORIO FASHION” – LA REPLICA DEL CANTANTE (VIDEO)

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

valee taylor 8

Sembra impaurito e niente affatto a suo agio il chihuahua dipinto di rosso che si vede camminare, in un video su Instagram e Twitter, sull'asfalto, (a detta di chi punta il dito contro, infuocato), di Chicago. A "ridicolizzarlo" in questo modo sui social il suo padrone, il rapper Valee Taylor, in arte Valee, finito subito nell'occhio del ciclone dopo la pubblicazione del post.

il cane di valee taylor 7

"Il cane non è un accessorio fashion", il commento più pacato ricevuto sui social. Tant'è che l'artista è dovuto subito passare alle difensive. "Si tratta di un colorante vegano commestibile - ha precisato, - niente prodotti chimici e tossici e poi qui sono 60° Fahrenheit (15° Celsius, ndr)".

valee taylor 7

La giustificazione, però, non ha convinto fan e animalisti. "Anche se si tratta di una tintura vegana non è comunque adatta a un cane", continua l'accusa. Il rapper, comunque, non ha rimosso il video del suo Cliff Notez dipinto di rosso. Così la pioggia di insulti e attacchi su di lui non si ferma.

valee taylor 1 valee taylor 6 valee taylor 4 valee taylor 3 il cane di valee taylor 5 valee taylor 5

il cane di valee taylor 4 il cane di valee taylor 3 il cane di valee taylor 2 il cane di valee taylor 1 valee taylor 2 il cane di valee taylor 6