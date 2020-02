UNA CANTON PER TE – IL CONSOLE D’ITALIA A CANTON LUCIA PASQUALINI RACCONTA COME SI VIVE IN QUARANTENA IN CINA: 180 MILIONI DI STUDENTI FANNO LEZIONE A DISTANZA IN DIRETTA, PERSINO CON CORSI DI GINNASTICA - “LA SITUAZIONE STA MIGLIORANDO, LE CITTÀ SONO IN ATTIVITÀ E LE PRODUZIONI SONO RIPRESE QUASI OVUNQUE” (BEATI LORO) – VIDEO

Da www.lastampa.it

LUCIA PASQUALINI CANTON

Da alcuni giorni 180 milioni di studenti cinesi sono impegnati quotidianamente con lezioni a distanza in diretta, persino con corsi di ginnastica che richiedono allenamenti a casa. E’ uno spaccato dell’emergenza coronavirus. «La situazione sta migliorando, anche grazie a centinaia di migliaia di medici e a tutto il personale sanitario che da un mese stanno lavorando instancabilmente. Le città sono di nuovo in attività e le produzioni sono riprese quasi ovunque», scrive il console d’Italia a Canton, Lucia Pasqualini, in diversi post sui Social istituzionali. Quando domina la paura, «una delle principali preoccupazioni è la scuola». Ma la CIna ha saputo reagire: «In un Paese in cui l’istruzione è fondamentale per lo sviluppo nazionale e per l’avanzamento sociale sono state subito individuate lezioni frontali».

quarantena nelle scuole in cina

Ora, le nuove forme di apprendimento per far fronte alla paura potrebbero diventare l’occasione per il futuro. «Tutti noi genitori – prosegue il console Pasqualini – siamo impegnati a supervisionare e scoprire queste nuove forme didattiche di apprendimento che sicuramente verranno ulteriormente sviluppate quando l’emergenza sarà terminata».

quarantena cina

Da Lucia Pasqualini il riconoscimento a tutto il personale sanitario, che da un mese sta «lavorando instancabilmente senza ma sottrarsi al proprio dovere, dimostrando un attaccamento straordinario alla missione cui sono chiamati anche a costo della propria vita».

