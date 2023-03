IL CAOS SCATENATO DAI TIFOSI TEDESCHI A NAPOLI DIVENTA UN CASO POLITICO – LA LEGA: “CHE SIA IL GOVERNO TEDESCO A PAGARE I DANNI” – LA SINISTRA INSORGE, TRA DE MAGISTRIS CHE PARLA DI “GUERRIGLIA AMPIAMENTE PREVEDIBILE” AL PD, CHE DÀ LA COLPA A PIANTEDOSI: “LO INVITIAMO A RIFERIRE IN PARLAMENTO PER CHIARIRE COSA È SUCCESSO”. MA QUESTA VOLTA, AVEVA RAGIONE IL MINISTRO DELL’INTERNO, CHE DALL’INIZIO AVEVA CHIESTO DI VIETARE LA TRASFERTA AGLI ULTRAS…

Napoli-Eintracht: Lega, il governo tedesco paghi i danni

(ANSA) - "Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragione il ministro Piantedosi a chiedere di vietare la trasferta a questi teppisti". Così fonti della Lega alla luce degli scontri a Napoli scatenati dai tifosi dell'Eintracht Francoforte.

Scontri Napoli: de Magistris, erano ampiamente prevedibili

(ANSA) - "La guerriglia urbana a Napoli, ampiamente prevedibile con l'arrivo degli ultras tedeschi, ha prodotto danni enormi nel centro della città e altissimo pericolo per l'incolumità delle persone. È inaccettabile quello che è accaduto e che non si è saputo evitare." Lo scrive su Twitter Luigi de Magistris ex sindaco di Napoli. (ANSA).

Napoli-Eintracht: Pd, Piantedosi spieghi cosa non ha funzionato

(ANSA) - "Le immagini degli scontri provocati dai tifosi dell'Eintracht Francoforte a Napoli sono inaccettabili. Una città ostaggio di violenti che stanno mettendo in gravissimo pericolo l'incolumità di cittadini e forze dell'ordine, cui inviamo la nostra piena solidarietà. Invitiamo il Ministro Piantedosi a riferire in Parlamento per chiarire cosa è successo e cosa non ha funzionato". Lo dichiarano il vice capogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca e il deputato Marco Sarracino.

