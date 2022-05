CAPITALE BESTIALE - A ROMA, UNA 44ENNE È STATA COLPITA E SPINTA A TERRA DA OTTO CINGHIALI MENTRE STAVA PORTANDO A SPASSO IL CANE, NEL QUARTIERE DELLA BALDUINA - LA DONNA È RIUSCITA A SCAPPARE, RIMANENDO FERITA IN MODO GRAVE E HA DENUNCIATO L'ACCADUTO AI CARABINIERI, CHE DOPO UNA VERIFICA DELLA ZONA, NON HANNO TROVATO…

Una donna romana di 44 anni è stata colpita e spinta a terra da otto cinghiali quasi al centro di Roma. È accaduto poco dopo la mezzanotte in via Anneo Lucano, alla Balduina, un quartiere nord della Capitale. La donna camminava sul marciapiede insieme al suo cane quando è stata sorpresa e aggredita da una piccola mandria di ungulati.

È riuscita a scappare, rimanendo ferita in modo non grave, e ha denunciato l'accaduto al locale comando dei carabinieri. Secondo quanto riporta Il Messaggero, i militari hanno effettuato una verifica nella zona, ma non hanno trovato tracce evidenti degli animali. Le indagini sono in corso. Anche il cane è rimasto illeso.

