Rinaldo Frignani per il “Corriere della sera”

Circa 200 casi all' anno. La statistica non lascia molto spazio all' ottimismo. È così dal 2015. È il dato costante delle violenze sessuali su minorenni, sopra i 14 anni, a Roma. Non soltanto fra le mura domestiche, a scuola, durante le vacanza e nei luoghi di svago, ma spesso anche sui mezzi pubblici. Gli ultimi due episodi nei giorni scorsi, sulla banchina della metro A alla stazione Termini e su un bus della linea 40, in arrivo a piazza dei Cinquecento.

Nel primo caso la polizia ha arrestato un cittadino del Gambia di 32 anni accusato di aver preso di mira una quindicenne che si stava recando a piazza della Repubblica per partecipare al Fridays for Future, la manifestazione organizzata dal movimento fondato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg contro l' immobilismo degli stati nell' affrontare i cambiamenti climatici. A Termini c' era la solita ressa in attesa dell' arrivo del treno, quando la ragazzina è stata avvicinata dall' uomo che ha approfittato della confusione per molestarla.

All' inizio la giovane ha pensato che quello fra di loro fosse solo un contatto casuale, e così si è spostata di qualche decina di metri. Ma pochi istanti più tardi il 32enne le si è ripresentato accanto per fare la stessa cosa. Questa volta però la scena è stata notata da una pattuglia di agenti del commissariato Trevi-Campo Marzio che sono subito intervenuti bloccando il gambiano.

La ragazza, sotto choc per quello che era successo, è stata assistita dai poliziotti che l' hanno poi riaccompagnata dalla madre. Il molestatore è stato invece arrestato per violenza sessuale aggravata. Ieri mattina è stato condannato a un anno e quattro mesi. Aveva già l'obbligo di firma ed è comunque irregolare sul territorio nazionale. Paura anche su un autobus dell' Atac dove un 80enne ha compiuto atti osceni davanti a una passeggera di 14 anni, di origine danese, che si stava recando alla stazione Termini per incontrare la nonna che l' aspettava al capolinea.

A un certo punto la giovane si è accorta che l' anziano si stava spogliando sul sedile. Dopo un primo momento di imbarazzo e timore, la 14enne ha deciso di filmare la scena con lo smartphone. Poi ha cercato di dare l' allarme in inglese, ma nessuno a bordo del mezzo pubblico l' ha capita, almeno all' inizio.

Perché poi la ragazzina ha mostrato a un' altra passeggera il filmato che aveva fatto e insieme sono andate dall' autista. Quest' ultimo, all' arrivo a piazza dei Cinquecento, ha avvisato una pattuglia dei vigili urbani del Gruppo Centro, in servizio fuori dalla stazione: proprio quelle immagini sono servite agli agenti per far scattare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico nei confronti dell' anziano che, dopo essere stato accompagnato negli uffici della polizia municipale, è stato rilasciato.