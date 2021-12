17 dic 2021 09:38

IL CAPORALATO NON È SOLO QUELLO DEI CAMPI: ORA È ARRIVATO ANCHE IN CITTÀ - ARRESTATE QUATTRO PERSONE A NOVARA: SI TRATTA DI UN IMPRENDITORE ITALIANO E TRE PAKISTANI, CHE RECLUTAVANO LAVORATORI STRANIERI PER SCHIAVIZZARLI - DOVEVANO FARE VOLANTINAGGIO IN STRADA PER 17 ORE CONSECUTIVE E IL COMPENSO NON RAGGIUNGEVA I DUE EURO L’ORA. COME SE NON BASTASSE, LI FACEVANO DORMIRE TUTTI INSIEME IN CONDIZIONI INDECENTI DI SOVRAFFOLLAMENTO E PROMISCUITÀ, NONOSTANTE IL COVID…