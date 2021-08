Antonella Rossi per “www.vanityfair.it”

Jack Brooksbank ed Erica Pelosini

Jack Brooksbank marito fedifrago? Per la suocera Sarah Ferguson la storia non sta in piedi ed è tutta una montatura. La duchessa di York non ha nessun dubbio sulla buonafede del marito della secondogenita Eugenie, paparazzato a largo di Capri in piacevole compagnia di tre ragazze.

«Jack, che era in prima pagina, è davvero un uomo onesto, una delle mie persone preferite, lo chiamo James Bond», ha commentato l’ex moglie del principe Andrea nel corso della trasmissione The One Show, dove ha presentato il suo ultimo libro, Her Heart for a Compass. «Nel mio libro lui è un supereroe, è un ottimo padre, un marito favoloso», ha aggiunto decisa, auspicando che si faccia luce sulla vicenda. «Questa storia è completamente inventata, lavora come ambassador per Casamigos e stata facendo il suo lavoro, quindi penso che sia davvero importante chiarirlo per il bene di Jack».

jack brooksbank e la principessa eugenie

L’imprenditore, sposato con Eugenie di York dall’ottobre 2018, ha trascorso l’ultimo weekend di luglio in Italia, impegnato in un evento benefico a Capri, che ha avuto tra i suoi sponsor Casamigos, il brand di tequila fondato da George Clooney e Rande Gerber, marito di Cindy Crawford, per cui Brooksbank lavora. Tra un impegno e l’altro, però, il trentacinquenne sembrerebbe essersi lasciato andare un po’ troppo in compagnia di una collega di lavoro, Rachel Zalis, e due modelle, Maria Buccellati ed Erica Pelosini.

Foto, qualche abbraccio intercettato dai paparazzi ed è stato subito gossip, che però, come si evince dai racconti della Ferguson, non avrebbe impensierito più di tanto Eugenie, certa della buonafede del marito, con cui fa coppia dal 2011.

la principessa eugenie incinta 5

Insieme hanno un figlio, August, cinque mesi, che è la più grande gioia di nonna Sarah. «Ho avuto sorelle con figlie e adesso è il momento di mettere da parte le Barbie per darci a auto, camion e motori», ha scherzato la duchessa, sottolineando, però, che se il nipote vorrà le Barbie «le ritireremo fuori». Lo scenario dipinto da Fergie, insomma, non potrebbe essere più idilliaco, senza scandali da nascondere. A Buckingham Palace se lo augurano tutti. Il 2021 ne è stato già pieno, ed è solo l’inizio di agosto…

Da “Chi”

Jack Brooksbank senza la moglie, la principessa Eugenia di York (mamma del loro primogenito August dallo scorso febbraio) a Capri sorride, abbraccia e scherza con tre ragazze in barca. Tra loro ad attirare maggiore attenzione è stata Erica Pelosini. È italiana ma vive a Los Angeles, dove lavora nel fashion business.

jack brooksbank e la principessa eugenie 1

Al “Daily Mail” ha dichiarato: «Non sono solita mettermi in topless, ma avevo il costume bagnato e non pensavo minimamente che mi potessero fotografare, altrimenti avrei usato un altro outfit! Sono profondamente dispiaciuta di aver messo in imbarazzo la famiglia reale, non era mia intenzione. Conosco Jack da anni, Eugeniè era a conoscenza dei fatti. Capisco che le foto possano prestarsi a fraintendimenti, ma le cose non sono andate come sembra!».

PRINCIPESSA EUGENIE DI YORK la principessa eugenia con la madre sarah ferguson principessa eugenie e beatrice la principessa eugenia con la sorella beatrice jack brooksbank