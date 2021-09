DI CAPRIO VUOLE FARE LE SCARPE A FEDERER – A WALL STREET È SFIDA A COLPI DI SNEAKERS TRA IL DIVO DI HOLLYWOOD E LA LEGGENDA DEL TENNIS: LA "ON", L’AZIENDA DA 8 MILIARDI DI DOLLARI DI CUI IL CAMPIONE SVIZZERO È COMPROPRIETARIO, SI È QUOTATA IN BORSA – A SEGUIRE LE SUE ORME PARE CI SIA PURE DI CAPRIO CHE HA INVESTITO NELLA SOCIETA' ECO-FRIENDLY "ALLBIRDS". DIETRO LA PARACULATA DELLE SCARPE RICICLATE, IN REALTA', C'E' SOLO IL TINTINNARE DEI SOLDINI...

Un match, a Wall Street, tra Roger Federer e Leonardo di Caprio, per la quotazione di due marchi diversi di sneakers. Nei giorni scorsi il campione svizzero, tra gli azionisti di On, un'azienda di Zurigo che fabbrica scarpe sportive, era balzato agli onori delle cronache per l'imminente ingresso tra i titoli del New York Stock Exchange della società di cui è comproprietario. Il cui valore era stato stimato 8 miliardi di dollari.

Ora si apprende che anche l'attore Leonardo Di Caprio intende seguire le orme calzaturiere di Roger Federer, con uno spirito tuttavia decisamente più eco-friendly. Niente a che fare, insomma, con il cinismo senza scrupoli di "The Wolf of Wall Street", il finanziere interpretato dall'attore nell'omonimo film di Martin Scorsese. A convincere di Caprio ad investire nella Allbirds di San Francisco, è stata una riflessione del creatore del marchio, il neozelandese Tim Brown, intenzionato a realizzare delle scarpe con materiali il meno possibile inquinanti (...)

