16 ott 2024 13:08

CARA VECCHIA MAZZETTA – IL DIRETTORE GENERALE DI SOGEI, PAOLINO IORIO, AVREBBE INTASCATO TANGENTI PER OLTRE CENTOMILA EURO DALL'IMPRENDITORE MASSIMO ROSSI, A CAPO DELLA SOCIETÀ INFORMATICA ITALWARE – I DUE SONO STATI ARRESTATI NELL'INDAGINE DELLA PROCURA DI ROMA IN CUI SI PROCEDE PER CORRUZIONE E TURBATIVA D'ASTA IN UNA SERIE DI APPALTI CHE RIGUARDANO ANCHE I MINISTERI DELLA DIFESA E DELL'INTERNO – IORIO È STATO BECCATO DALLA FINANZA CON 15MILA EUR IN UNA BUSTA. GLI INCONTRI CON L’IMPRENDITORE AVVENIVANO OGNI 15 GIORNI…