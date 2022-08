IL CARCERE NON RIEDUCA: CHI CI FINISCE O S’AMMAZZA O TORNA A DELINQUERE - DEI 54MILA DETENUTI OGGI IN ITALIA ALMENO UN TERZO, 18MILA, AVREBBE BISOGNO DI ESSERE TRASFERITO IN CENTRI DI RECUPERO PER TOSSICODIPENDENTI O IN CENTRI PSICHIATRICI - E INVECE SONO CHIUSI NELLE CELLE IN ATTESA CHE LA LORO PENA SCENDA SOTTO I QUATTRO ANNI PERCHE’ LA VALUTAZIONE SI BASA SULLA PENA E SULLA CONDOTTA, NON SULLA NECESSITÀ - LA RECIDIVA REALE È AL 90%: CHI ESCE DELINQUE PIÙ DI PRIMA…

Estratto dell’articolo di Federica Angeli per “la Repubblica”

[…] Al 10 di agosto, su 54.000 detenuti, 49 si sono tolti la vita: venti volte di più rispetto alla media esterna. Un mese fa è toccato a una trentenne nel braccio femminile di Rebibbia, madre di due bambine […] tossicodipendente con doppia diagnosi, sia psichiatrica che di consumi. Non ha retto, le misure alternative non sono state trovate per lei e si è suicidata in infermeria dove era ricoverata.

[…]sono i numeri a spiegare la disumanità del sistema carcerario che sembra non avere più la sua missione iniziale ovvero […] "vigilando redimere". «A fronte dei 54mila detenuti oggi in Italia […] almeno un terzo, 18mila, avrebbe bisogno di essere trasferito in centri di recupero per tossicodipendenti o in centri psichiatrici». E invece sono chiusi nelle celle in attesa che la loro pena scenda sotto i quattro anni.

[…] «La valutazione si basa sulla pena e sulla condotta, non sulla necessità - spiega Gabriella Stramaccioni, garante dei detenuti di Roma - Devi avere una pena al di sotto dei 4 anni per andare in comunità terapeutica, ed è molto raro che ciò avvenga […]».

E via con altri numeri. «Sa quante sono oggi le persone detenute che si trovano in carcere con una pena inflitta di un anno? […] Sono 1.344. E sa quante sono quelle con una pena residua da scontare di un anno? 7.067. Il carcere è diventato una discarica indifferenziata. La recidiva reale è al 90%: chi esce delinque più di prima. In termini di costi indiretti (i soli costi diretti sono 4 miliardi) non sappiamo quanti miliardi si spendono, cifre astronomiche».

[…] ci sono un educatore e un magistrato ogni 200 detenuti, alcuni attendono 6-7 mesi per un colloquio. Quanto ai direttori d i carceri ne mancano 200 su 500 totali: il concorso è stato fatto da poco e non prima della fine del 2023 entreranno in servizio […]