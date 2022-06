5 giu 2022 13:36

LE CARCERI ITALIANE STANNO PER ESPLODERE – A CREMONA SCOPPIA LA RIVOLTA DOPO LA DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI NON SOMMINISTRARE PIÙ UNO PSICOFARMACO PER LE TOSSICODIPENDENZE – VENERDÌ SERA IL SECONDO E IL TERZO PIANO DELLA STRUTTURA SONO STATI TRAVOLTI DALLE FIAMME – IL SEGRETARIO DEL SINDACATO DI POLIZIA PENITENZIARIA UILPA, GENNARINO DE FAZIO: “DALLE RIVOLTE E DAI 13 MORTI DEL 2020 NON È CAMBIATO NIENTE”