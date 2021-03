23 mar 2021 16:02

CARE REGIONI, È FINITA LA PACCHIA! - MARIO DRAGHI SI È ROTTO LE PALLE DEI GOVERNATORI CHE VANNO IN ORDINE SPARSO SULLE VACCINAZIONI E PER QUESTO CHIEDE A TUTTI DI ADERIRE ALLA PIATTAFORMA UNICA DELLE POSTE PER LE PRENOTAZIONI - SE NON LO FARANNO, IL PREMIER LO IMPORRÀ CON UNA LEGGE. BASTA ALLE IMUNIZZAZIONI A CASO, SARÀ DATA PRECEDENZA ASSOLUTA AGLI ANZIANI E AI DISABILI. POI SI PROCEDERÀ PER ETÀ…