CARI SACERDOTI, LIMITATEVI A PREGARE - IL PRETE VERONESE INFLUENCER, DON AMBROGIO MAZZAI FINISCE NEI GUAI PER LE SUE ESTERNAZIONI SU SANREMO E GEOLIER - SI E’ DETTO “SORPRESO” DI COME "AL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA, CI FOSSE UNA CANZONE NON IN ITALIANO" - POI IN VIDEO ESONDA: "QUESTO BRANO È STATO FATTO ARRIVARE IN ALTO NELLE CLASSIFICHE, COMPRANDO I VOTI CON UNA SCHIFOSISSIMA MENTALITÀ MAFIOSA” - PARTE LA SHITSTORM E LUI E’ COSTRETTO AL DIETROFRONT, PRECISANDO DI NON RIFERIRSI A "QUEL CANTANTE NAPOLETANO" MA A...

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Si sorprende di come "al Festival della canzone italiana, ci fosse una canzone non in italiano". "Questo brano è stato fatto arrivare in alto nelle classifiche, comprando i voti con una schifosissima mentalità mafiosa", dice in video sul suo profilo TikTok. E quando il prete veronese influencer, don Ambrogio Mazzai, viene attaccato dai fan di Geolier, lui che ammette di non avere nemmeno guardato il festival, non si scusa ma precisa che non si riferiva a "quel cantante napoletano" ma che ce l'aveva con il meccanismo di voto "diseducativo".

Polemica, dunque, a suon di TikTok e di commenti poi bloccati dal prete. Don Mazzei ha postato anche un secondo video dove specifica che non ce l'aveva Geolier. E per convincere i suoi 'seguaci' racconta di una iniziativa che mise in atto un quotidiano locale per votare l'atleta preferito. "Pensate a questa logica - dice - se tu hai i soldi puoi comprare e pagare dei voti".

