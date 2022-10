24 ott 2022 19:35

CARLO NON HA UNA BELLA CERA - DUE ATTIVISTI, CON INDOSSO UNA MAGLIETTA CON LA SCRITTA "JUST STOP OIL", HANNO LANCIATO UNA TORTA IN FACCIA ALLA STATUA DI RE CARLO III NEL MUSEO DI MADAME TUSSAUDS A LONDRA: I DUE SONO STATI ARRESTATI MENTRE LA SALA CON I “MANICHINI” IN CERA DELLA FAMIGLIA REALE RIMANE CHIUSA… - VIDEO