22 feb 2020 10:35

IL CARNEVALE DI SCIACCA FINISCE IN TRAGEDIA: UN BAMBINO DI 4 ANNI CADE DAL CARRO E MUORE - NON È ANCORA CHIARO SE GLI SIA STATO FATALE L’URTO A TERRA O SE PER UNA TRAGICA FATALITÀ IN QUEL MOMENTO IL TRATTORE SIA RIPARTITO SCHIACCIANDOLO. L’ESATTA DINAMICA DELL’INCIDENTE È ANCORA DA RICOSTRUIRE…