DAL CARO-BENZINA ALLE BOLLETTE: SI INIZIANO A VEDERE I PRIMI SEGNALI DEL CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA! DRAGHI METTE LE MANI AVANTI: "NON SIAMO IN UN’ECONOMIA DI GUERRA MA È BENE PREPARARSI. SERVE UNA RISPOSTA EUROPEA SE L’ECONOMIA SI INDEBOLISCE”. E CHIEDE POLITICHE ESPANSIVE - LA REGIONE LAZIO STACCHERÀ IL RISCALDAMENTO NELLE SUE SEDI PER DUE ORE AL GIORNO E IL CAMPIDOGLIO PENSA ALLO SPEGNIMENTO SIMBOLICO DEI MONUMENTI...

(ANSA) - "Dobbiamo prepararci ma non è assolutamente un'economia di guerra. Ho visto degli allarmi esagerati. Prepararsi non vuol dire che ciò debba avvenire sennò saremmo già in una fase di razionamento". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa da Versailles. "Dobbiamo ri-orientare le nostre fonti di approvvigionamento e ciò significa costruire delle nuove relazioni commerciali", aggiunge.

(ANSA) "Se l'economia dovesse indebolirsi occorrerà una risposta politica di bilancio che non può essere dei bilanci nazionali ma deve essere una risposta europea". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue a Versailles.

(ANSA) "Non si è parlato di eurobond, io ho ritenuto che non fosse il momento. Ho presentato l'esigenza e la Commissione poi presenterà una proposta su come organizzare una riposta. Questi bisogni finanziari hanno una tale dimensione che non ha posto in nessun bilancio nazionale. La congiuntura deve prevedere una politica fiscale che continui ad essere espansiva, centrata sugli investimenti. Oppure gli obiettivi climatici e quelli della difesa non vengono conseguiti". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa da Versailles.

(ANSA) - La Regione Lazio, spengerà il riscaldamento nelle sue sedi per due ore al giorno per il risparmio energetico. "Noi in queste ore viviamo una imprevedibile tragedia umana, per l'invasione di Putin dell'Ucraina e gli effetti sulle persone sono già entrate nelle case con il caro energia.

Noi abbiamo preso la decisione di abbassare il riscaldamento di un grado e di spegnerlo in tutte le sedi regionali per due ore al giorno. Questo per dare una mano non solo simbolicamente", ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti a margine di una conferenza stampa.

(ANSA) - Nell'ambito del piano di un possibile razionamento energetico il Campidoglio avvierà una campagna di comunicazione rivolta a tutta la cittadinanza per sensibilizzare le romane e i romani al risparmio energetico. La campagna potrebbe prevedere anche lo spegnimento simbolico di alcuni monumenti della Capitale.

