CARO DONALD, IL CERCHIO SI STRINGE – L’EX DIRETTORE FINANZIARIO DELLA TRUMP ORGANIZATION, ALLEN WEISSELBERG, SI È DICHIARATO COLPEVOLE PER UNA QUINDICINA DI REATI FISCALI E HA PATTEGGIATO 5 MESI DI GALERA – È ACCUSATO DI AVER COSPIRATO, CON LA SOCIETÀ DELL’EX PRESIDENTE, PER RICEVERE IN NERO UNA SERIE DI BENEFIT IN CONTANTI, EVADENDO IL FISCO PER 900 MILA DOLLARI…

allen weisselberg

(ANSA) - Il 75enne Allen Weisselberg, ex direttore finanziario della Trump Organization, si è dichiarato colpevole a New York per una quindicina di reati fiscali in base ad un accordo di patteggiamento che prevede 5 mesi di prigione contro una pena massima di 15 anni.

L'ex manager dovrà testimoniare inoltre, se convocato, al processo contro la holding in autunno e ammettere il suo ruolo nella cospirazione.

allen weisselberg dietro a donald trump e donald trump jr.

L'ex manager è accusato di aver cospirato con la Trump Organization per ricevere in nero una serie di benefit in contanti, tra cui costose rette scolastiche per il figlio, auto e appartamenti in leasing, per un valore di 1,7 milioni di dollari, evadendo il fisco per 900 mila dollari. Probabile che Weisselberg sconti solo 100 giorni dei 5 mesi ma dovrà pagare anche una multa che potrebbe arrivare a 2 milioni di dollari.

ALLEN WEISSELBERG DONALD TRUMP ALLEN WEISSELBERG allen weisselberg in tribunale allen weisselberg in tribunale. eric, ivanka e donald trump allen weisselberg don jr mary mulligan allen weisselberg