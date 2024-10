CARRAMBA, CHE INFLUENCER! - LA PAGINA INSTAGRAM DELL'ARMA DEI CARABINIERI È IL NUOVO FENOMENO SOCIAL, CON NUMERI DA FAR INVIDIA A MOLTI "CREATOR" - IL PROFILO PUBBLICA CONTENUTI DI OGNI GENERE: MEME, RIFERIMENTI AI VIDEOGIOCHI E ALLA MUSICA TRAP, "CHALLENGE" E VIDEO CHE SEGUONO I "TREND" DEL MOMENTO - I FOLLOWER APPREZZANO I POST DEI MILITARI, MENTRE ALTRI LI CONSIDERANO "CRINGE" - VIDEO

Andrea Indiano per www.wired.it

Tramite meme, videogiochi e musica trap, le forze dell'ordine, in Italia soprattutto l’Arma dei Carabinieri, hanno iniziato a utilizzare i social network in modo attivo. […] Finora, la novità è stata apprezzata dai follower della pagina e i commenti sono per la maggior parte positivi. Tuttavia, i tentativi di creare una connessione con il pubblico, attraverso meme e post leggeri, spesso rischiano di cadere nel cosiddetto cringe. […]

L’account ufficiale con spunta blu dell’Arma dei Carabinieri su Instagram conta 450mila follower e ha un engagement invidiato da molti influencer. […] Se fino a pochi mesi fa i post con più like erano quelli delle attività quotidiane o le foto con i personaggi delle sport, recentemente sono i contenuti che seguono trend e challenge ad attirare le attenzioni. Un video con un’auto dei carabinieri ispirato al videogioco Grand Theft Auto, […] ha fatto incetta di like. Un altro con la colonna sonora del trapper Playboi Cardi e che ricorda le clip degli influencer di moda ha ottenuto altrettanto successo con oltre cinquemila commenti.

Sembra che l'Arma abbia voluto seguire le strategie di marketing di altri dipartimenti di polizia. Dagli Stati Uniti all'Australia, passando per India e Sudamerica, sono numerose le unità di forze dell'ordine che sfruttano i social per comunicare. Gli account ufficiali offrono un'opportunità unica per migliorare la loro legittimità e reputazione. […] La visibilità sui social, però, espone anche a critiche più immediate e severe.

MEME E FORZE DELL'ORDINE, UN'ARMA A DOPPIO TAGLIO?

L'uso dei meme da parte delle forze dell'ordine solleva interrogativi sulla sua efficacia a lungo termine. Da un lato, l'approccio umoristico può umanizzare la polizia e attrarre un pubblico più giovane, […] ma […] il sentiment pare destinato a cambiare. I follower arrivano a chiedere maggiore attenzione alla vita reale e non apprezzano i contenuti ironici, costringendo spesso gli account a modificare il tone of voice.

Gli investimenti sui social delle forze dell'ordine sono rischiosi, come dimostra uno dei primi fenomeni virali. Nel 2014, la campagna Twitter di New York Police Department per migliorare la propria immagine è fallita. L'idea era di chiedere agli utenti di postare foto insieme agli agenti utilizzando l'hashtag #myNYPD. Tuttavia, invece di foto positive, gli utenti hanno iniziato a condividere immagini che mostrano presunti abusi da parte della polizia. […]

In questo contesto, è fondamentale che le forze dell'ordine mantengano una presenza social equilibrata. Non basta semplicemente postare contenuti per ottenere like o engagement: è necessario instaurare un dialogo reale e autentico con la comunità, adottando protocolli specifici per evitare situazioni imbarazzanti o dannose per la reputazione. Creare dipartimenti specializzati in comunicazione social potrebbe aiutare a gestire meglio questo delicato equilibrio.

