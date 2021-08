30 ago 2021 11:00

I CASINI DI BIDEN NON FINISCONO MAI: ARRIVA L'URAGANO IDA - CLASSIFICATA COME TEMPESTA DI CATEGORIA 4, SI È ABBATTUTA SULLA LOUISIANA PROPRIO NEL SEDICESIMO ANNIVERSARIO DI KATRINA - ALLORA L'URAGANO SPAZZÒ VIA NEW ORLEANS ANCHE PER L'IMPREPARAZIONE DEL GOVERNO, ORA "SLEEPY JOE", ALLE PRESE COL DISASTRO AFGHANISTAN, SAPRÀ ORGANIZZARE MEGLIO LA RISPOSTA? - I DANNI, "POTENZIALMENTE CATASTROFICI", SI CAPIRANNO SOLO NEI PROSSIMI GIORNI...