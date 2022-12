30 dic 2022 09:23

CASTILLO IN ARIA – L’EX PRESIDENTE PERUVIANO, PEDRO CASTILLO, RESTERÀ IN CARCERE PER ALMENO 18 MESI: LO HA DECISO LA SEZIONE PENALE DELLA CORTE SUPREMA, CHE HA CONFERMATO LA CARCERAZIONE PREVENTIVA PER IL TENTATO GOLPE DEL 7 DICEMBRE SCORSO – CASTILLO È ACCUSATO DI RIBELLIONE, COSPIRAZIONE, ABUSO DI AUTORITÀ E GRAVE PERTURBAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA…