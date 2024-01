11 gen 2024 10:58

CATTIVE INFLUENCER – UNA CONTENT CREATOR BRASILIANA È STATA CONDANNATA A 30 ANNI DI CARCERE PER AVER PROCURATO LA MORTE DEL SUO EX FIDANZATO – LA DONNA NON AVEVA ACCETTATO LA FINE DEL RAPPORTO E AVEVA INGAGGIATO TRE MALVIVENTI PER INTRUFOLARSI A CASA DELL’UOMO E PROVOCARGLI “UNO SPAVENTO AL PUNTO DA LASCIARLO IN COMA” – LA VITTIMA È STATA AGGREDITA MENTRE DORMIVA, È STATA LEGATA E…