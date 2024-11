CATTIVE INFLUENCER SUI PIÙ PICCOLI - SETTE FAMIGLIE FRANCESI HANNO FATTO CAUSA A TIKTOK, ACCUSANDO LA PIATTAFORMA DI AVER DETERIORATO LA SALUTE MENTALE E FISICA DEI LORO FIGLI: IL GRUPPO HA CITATO IN GIUDIZIO IL SOCIAL MEDIA CINESE DOPO CHE DUE RAGAZZI SI SONO TOLTI LA VITA, MENTRE QUATTRO HANNO TENTATO DI SUICIDARSI E UNO HA AVUTO PROBLEMI DI ANORESSIA - PER I LEGALI, L'ALGORITMO DI TIKTOK AVREBBE ESPOSTO I RAGAZZI A CONTENUTI PERICOLOSI CHE PROMUOVONO IL SUICIDIO, L’AUTOLESIONISMO E…

Le famiglie di due adolescenti francesi hanno fatto causa contro TikTok dopo che le figlie si sono tolte la vita, accusando la piattaforma di aver esposto i ragazzi a contenuti pericolosi che promuovono il suicidio, l’autolesionismo e i disturbi alimentari. […] Oltre alle due famiglie in questione, se ne sono unite altre cinque – 4 figli hanno tentato di togliersi la vita e una soffre di anoressia – alla causa e si sono riunite sotto un collettivo dal nome Algos Victima. […]

«È UNA SOCIETÀ CHE PARLA AI MINORENNI»

«I genitori vogliono che la responsabilità legale di TikTok venga riconosciuta in tribunale», ha dichiarato ai media locali l’avvocata che sta seguendo la causa. «Questa è una società commerciale che offre un prodotto a consumatori che sono, per giunta, minorenni. Devono, quindi, rispondere delle carenze del prodotto», ha aggiunto. Una delle madri del collettivo in questione ha spiegato che il problema risiede nel mancato controllo dell’algoritmo: […] la piattaforma avrebbe «amplificato il malessere della figlia, inondandola di contenuti che gli adolescenti della sua età non dovrebbero mai vedere». […]