UN CAZZO VENUTO DALLO SPAZIO - EMANUELA ROSE, SVALVOLATA ATTRICE BRITANNICA, HA RIVELATO DI AVER INTRAPRESO UNA RELAZIONE CON UN ALIENO INVISIBILE: “MI HA RAPITO DAL MIO APPARTAMENTO DI LONDRA. MI HA AVVOLTA IN UN RAGGIO DI LUCE GIALLA E MI HA PORTATA VIA. IL SESSO? FA L’AMORE MEGLIO DI QUALSIASI TERRESTRE..." (ALTRO CHE TRASH TV ITALIANA: QUESTE SONO LE PERLE DELLA TELEVISIONE BRITANNICA)

Caterina Galloni per www.blitzquotidiano.it

L’attrice britannica Emanuela Rose, nel corso di una trasmissione televisiva ha rivelato che “sta frequentando” un alieno invisibile che l’ha “rapita” dal suo appartamento londinese. Sostiene che fa l’amore meglio di qualsiasi “terrestre” e ha esortato le donne a trovare amanti intergalattici.

Relazione con un alieno, il racconto di Emanuela Rose

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Rose ha raccontato di aver incontrato l’alieno dopo aver pubblicato un post su Instagram in cui scriveva che era stufa di appuntamenti su Tinder e le sarebbe piaciuto uscire con qualcuno di un pianeta diverso. In seguito, ha spiegato l’attrice, è stata rapita nel suo appartamento da un UFO che l’ha avvolta in un raggio di luce gialla.

Una volta a bordo, ha incontrato l’equipaggio alieno ed è stata presentata al suo amante invisibile, “Emmanuel”. Emanuela – in realtà Abbie Bela, ha cambiato nome per rispecchiare quello dell’alieno – dice che si frequentano da un anno e ora vogliono sposarsi. Ha spiegato che gli alieni non hanno una forma umana e sono invisibili.

Nella trasmissione “This Morning” si è presentata con un alieno gonfiabile di plastica verde ma ha precisato che era solo “una rappresentazione simbolica” del vero partner. Quando la co-conduttrice di This Morning, Holly Willoughby, ha chiesto se la coppia abbia una relazione fisica, Emanuela ha detto: “Sì, devo aggiungere che una volta che diventi alieno, dimentichi gli uomini. ‘Se sei stanca degli uomini, ti consiglio gli alieni. Amano la luce e sono energia pura”. Emanuela ha inoltre rivelato di desiderare una relazione importante e anche l’alieno è pronto per questo.

“Mi ha fatto la proposta ma sono tradizionale, dunque voglio un anello. E lui non sapeva cosa fosse. “Così ho detto che volevo un sasso e mi ha regalato dei ciottoli presi dalla spiaggia. Non possiede ovviamente denaro dunque spero solo che nel tempo potremo risparmiare dei soldi”.

Le critiche alla trasmissione

Su Twitter molti utenti hanno espresso il loro sconcerto, alcuni hanno ipotizzato che il programma stesse sfruttando Emanuela Rose. Uno ha scritto: “È fantastico vedere #ThisMorning tornare alle origini e accogliere ospiti malati di mente per far ridere il pubblico”. Un altro ha commentato:”Cosa sto guardando? Innamorata di un alieno gonfiabile?! Questa donna ha bisogno di aiuto, non di pubblicità. Lo show negli ultimi mesi è decisamente peggiorato #ThisMorning”. Un terzo utente: “Perché oh, perché invitano persone così? Ha chiaramente bisogno di aiuto, è orribile. #ThisMorning”.

