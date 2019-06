UN CAZZOTTO ALLO STRESS – SE LA GIUNGLA METROPOLITANA VI DISTRUGGE ECCO CHE PER LA “NEW YORK CITY DESIGN WEEK 2019” SONO STATE INSTALLATE PER LE STRADE DI MANHATTAN DEI SACCHI DA BOXE GIALLI PER FAR SFOGARE LE PERSONE PRIMA DI SALIRE SULLA METROPOLITANA – PER QUANTO L’IDEA SIA BIZZARRA PARE CHE I NEWYORKESI ABBIANO ACCOLTO L’INVITO CON PIACERE…

Silvia Romano per "www.donnapop.it"

punching bag 8

In occasione della New York City Design Week 2019 lo studio di design donttakethisthewrongway ha installato per le strade di Manhattan dei sacchi da boxe gialli, dal chiaro intento.

La vita in città spesso può risultare molto stressante, riuscire a districarsi in quello che rappresenta una vera e propria giungla metropolitana non è per niente facile, e dunque: perché non potersi sfogare qua e là? Due tiri al sacco prima di prendere la metro, prima di andare a lavoro, mentre si è in ritardo per un appuntamento importante potrebbero essere una buona idea per scaricare le energie negative che influenzano negativamente la vita di tutti i giorni.

punching bag 7

I sacchi da boxe sono di un giallo brillante, così da non destare alcun dubbio a chi dovesse trovarcisi di fronte, e dal chiaro intento anche quello che lo studio di design ha voluto scriverci su:

“Public Punching Bag” da usare a proprio rischio e pericolo, un posto salutare per sfogare le frustrazioni.

punching bag 5

Non appena sono stati installati hanno ricevuto subito un grande clamore oltre che una gran quantità di calci e pugni.

E voi vorreste dei sacchi da boxe installati in tutte le grandi città italiane?

punching bag 4 punching bag 2 punching bag 3 punching bag 1 punching bag 6