IL CELLULARE DELL'OPERAIO MORTO ALLA FARNESINA CI DIRÀ QUALCOSA IN PIÙ SULLA SUA FINE? - RITROVATO IL TELEFONINO DEL 39ENNE FABIO PALOTTI: ERA SOPRA LA CABINA DELL'ASCENSORE CHE L'HA SCHIACCIATO, AMMAZZANDOLO - L’AVVOCATO DI FAMIGLIA AVEVA MOSTRATO PREOCCUPAZIONI SULLA SCOMPARSA DELLO SMARTPHONE PRIVATO DELLA VITTIMA E UN BUCO DI MOLTE ORE TRA L’ULTIMA LOCALIZZAZIONE DELL’APPARECCHIO E LA SCOPERTA DEL CORPO DA PARTE DI UN COLLEGA - INDAGINI IN CORSO SUI PROTOCOLLI DELL'AZIENDA E SUL BADGE...

Da www.quotidiano.net

fabio palotti operaio morto alla farnesina 6

È stato ritrovato il cellulare di Fabio Palotti, l'operaio di 39 anni morto alla Farnesina, mentre lavorata alla manutenzione di un ascensore.

fabio palotti operaio morto alla farnesina 5

Dopo che l’avvocato di famiglia aveva mostrato preoccupazioni sulla scomparsa del telefono privato della vittima e un buco di molte ore tra l’ultima localizzazione dell’apparecchio e il ritrovamento del corpo da parte di un collega, la mattina successiva alla scomparsa.

fabio palotti operaio morto alla farnesina 4

Nel corso di un sopralluogo svolto ieri, il telefono è stato individuato sulla cabina dell'ascensore: il pm disporrà ora una perizia informatica sullo smartphone. In base all’autopsia, la morte dell'uomo è avvenuta tra le 18.30 e le 19 di mercoledì scorso, 27 aprile. Il decesso è stato immediato, non c'è stata agonia.

fabio palotti operaio morto alla farnesina 3

Sulla vicenda, la procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Verifiche sono state inoltre disposte sul funzionamento della cabina ascensore e, in particolare, sulla manopola utilizzata per il blocco, nonché sulla formazione dell'operaio, per capire se fosse adeguata al tipo di intervento.

fabio palotti operaio morto alla farnesina 2

In questo ambito, chi indaga cercherà di fare accertamenti anche sul protocollo utilizzato dall'azienda, che prevedeva un solo operaio in turno, e sul badge in possesso del 39enne.

fabio palotti operaio morto alla farnesina 1 Fabio Palotti 2 Fabio Palotti