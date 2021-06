15 giu 2021 12:24

DALLE CENERI NASCE UN FIORE - L’INIZIATIVA DI DUE SOPRAVVISSUTI DELLA GRENFELL TOWER: TRASFORMARLA IN UN MEMORIALE IN STILE “BOSCO VERTICALE”: “LE CENERI DEI NOSTRI CARI SONO NEL TESSUTO DI QUELL'EDIFICIO” – AL PROGETTO STA ANCHE COLLABORANDO TITO BOERI E L’IDEA SAREBBE QUELLA DI DI FAR “RIVIVERE” IL GRATTACIELO CON PIANTE RAMPICANTI, FIORI E ALTRE SPECIE ARBOREE LUNGO I SUOI 24 PIANI, CON UN DOPPIO OBIETTIVO...