IL BLACK FRIDAY DURANTE LA PESTE NERA - IL GOVERNO IN PRESSING SU AMAZON PER RIMANDARE IL GIORNO DEI MAXI SALDI PER NON PENALIZZARE I NEGOZI FISICI ANCORA CHIUSI. LE ASSOCIAZIONI DEI COMMERCIANTI SPINGONO PER FARE COME IN FRANCIA, DOVE IL BLACK FRIDAY È STATO RINVIATO. ''DI SOLITO GENERA CIRCA 6 MILIARDI DI RICAVI, DI CUI 5 NEI NEGOZI FISICI, SOLO 1 ONLINE. SAREBBE UN COLPO TROPPO DURO PER NOI''