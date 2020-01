"IL MOMENTO PIU’BRUTTO? LA PUNTATA DI "DIMARTEDI’". NON PUOI ESPRIMERE BELLEZZA TRA UN SALLUSTI E UN SENALDI" – PARLA IL SARDINA IN CHIEF MATTIA SANTORI: “SONO STATO CATAPULTATO IN QUEL MONDO DEI MEDIA CHE NON CORRISPONDE AL REALE. LO SAPEVO E HO SBAGLIATO” – MUGHINI SULLE SARDINE: “IL SUGO NON E’ POI COSI’ TANTO…”