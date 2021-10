7 ott 2021 16:02

CERCAVANO LE BERMUDA E SONO RIMASTI IN MUTANDE - OLTRE 1.500 PERSONE SONO STATE TRUFFATE: ERANO CONVINTE DI METTERE I PROPRI SOLDI IN FONDI MOBILIARI COSTITUITI ALLE ISOLE BERMUDA E IN LICHTENSTEIN, MA ERA UNA SOLO UNA FRODE INTERNAZIONE, COME SCOPERTO DALLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO - L'INDAGINE HA PORTATO AL RECUPERO DI 21 MILIONI CHE ERANO FINITI NELLE TASCHE DI 11 INDAGATI RESIDENTI IN SVIZZERA, IN LOMBARDIA, A ROMA E IN PROVINCIA DI PESARO...