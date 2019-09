CERNOBBIO DEI POPOLI - “CHI” RACCONTA LE FOLLIE DEGLI INVITATI AL FORUM AMBROSETTI: HILLARY CLINTON IN TUNICHETTA È RIMASTA INCANTATA DAL LAGO. E DAL RISOTTO - LA MARCEGAGLIA E IL VESTITO DI VALENTINO UGUALE A UN’ALTRA OSPITE, LE BORSE COLORATE E IL CLASSICO BLU DEGLI UOMINI (TUTTI SENZA POCHETTE) - L’UNICO ESPONENTE DEL GOVERNO A FARE UNA CAPATINA È STATO…

Giulia Cerasoli per “Chi”

La Cernobbio orfana del governo giallorosso appena formato e rimasto nella Capitale a studiare per passare l’esame del Parlamento, si consola con Hillary Clinton. L’ex senatrice, ex segretario di Stato ed ex candidata alla presidenza degli Stati Uniti, in casacchina colorata e pantaloni neri a sigaretta, bacchetta tutti, da George Clooney a Salvini, salvando solo il risotto con gli scampi dello chef stellato di Villa d’Este. Gentile e simpatica con i ragazzi della Fondazione Peres, che ha voluto al suo tavolo, si concede ai selfie e rimane incantata dalla bellezza del Lago, che ha ammirato rapita.

Battagliera nello speech moderato da Rula Jebreal, ha raccontato di non avere nessuna intenzione di candidarsi ancora né di tornare alla politica attiva dopo la sconfitta subita da Donald Trump. «Mi dedicherò soprattutto ai miei nipotini», ha confidato sventolando il bracciale con le foto dei tre figlioletti dell’amata figlia Chelsea che indossa al polso. Una “nonna” molto sprint e sempre influente però che aspetta al varco il nuovo candidato dei Democratici per consigliarlo, se sarà necessario.

La Clinton non si è persa nulla del tradizionale Workshop Ambrosetti ascoltando anche il concerto finale e ammirando i fuochi d’artificio sul Lago nel suo sobrio total look nero e ballerine piatte. Arrivata venerdì sera in aereo privato ha invece scelto un treno Intercity per raggiungere Venezia dalla stazione di Como, come una lombarda qualsiasi. Sicuramente meno sobrio lo stile delle altre signore di Cernobbio, che ogni anno si cimentano in una gara all’ultimo look insieme con il gotha della politica, dell’economia e dell’industria.

L’unico esponente del governo presente il neo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, CinqueStelle doc, che ha catalizzato l’attenzione insieme con i governatori Giovanni Toti, Vincenzo De Luca, Attilio Fontana e Stefano Bonaccini, trasversalmente vestiti di blu, ma privi dell’oggetto di culto del momento, la pochette “a quattro punte” del premier Conte.