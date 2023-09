CHE C'ENTRA ALGERO CORRETINI (QUELLO DI "HO PRESO IL MURO FRATELLI'") CON L'INCIDENTE AVVENUTO SABATO NOTTE A ROMA, IN CUI E' STATO TRAVOLTO E UCCISO UN 13ENNE? - SUL LUOGO DELLO SCHIANTO, I VIGILI HANNO TROVATO UN FRAMMENTO DELLA TARGA DELL'AUTO PIRATA, DOVE C'È SCRITTO "1727 WORLD RENT", L'AUTONOLEGGIO SPONSORIZZATO DA CORRETINI (CHE SI FA CHIAMARE 1727) DOVE IL PIRATA DELLA STRADA HA AFFITTATO IL VEICOLO...

Estratto dell’articolo di M.C. per “La Repubblica - Edizione Roma”

1727 world rent

«Ho preso il muro fratelli’, doveva annà così». L’alta velocità e il rischio come modello di vita. Una carriera costruita grazie a un incidente stradale. È così che nel 2020 Algero Corretini, in arte 1727, ha iniziato a fagocitare follower su follower diventando uno dei personaggi social più seguiti dai giovanissimi. Attualmente a seguirlo sul suo profilo Istagram sono circa 850mila persone, mentre sono quasi 2 milioni le persone che hanno perso tempo a guardare i suoi video su TikTok. […]

algero corretini ringrazia i giudici 3

Il suo nome torna di attualità perché sul luogo dell’incidente di sabato notte, i vigili del sesto gruppo hanno trovato un pezzo dell’auto pirata che ha investito il 13enne Mohamed mentre attraversava la strada. Si tratta di un frammento della targa, dove è riportata la scritta 1727 World Rent.

È questa la società da cui l’auto sarebbe stata presa a noleggio dal pirata della strada […] Non è chiaro se il suo nominativo sia stato registrato correttamente dalla società. Di sicuro ora verranno fatti accertamenti sulla società che fa riferimento all’influencer, che più volte ne ha sponsorizzato le offerte.

Gli inquirenti vogliono capire se la World Rent 1727 abbia tutti i requisiti previsti dalla legge italiana per operare nel settore dell’autonoleggio e del leasing auto. La società, pur operando principalmente a Roma e sul suolo italiano, avrebbe sede in Repubblica Ceca, come si evince anche dalle targhe dei veicoli proposti sui social.

algero corretini arrestato (di nuovo )

Quello dell’autonoleggio è uno dei tanti business sponsorizzati da Algero Corretini da quando è diventato un personaggio social. […] Nel curriculum di 1727 c’è anche un passato da aspirante trapper. Era il 2018, quando il giovane proponeva le sue canzoni su YouTube, tra cui un brano dedicato al Duce: «Mussolini, Mussolini, ai miei piedi cagnolini». […]

Tra partnership e post Instagram, per averlo in diretta c’era chi era disposto a sborsare 1.000 euro. Per un finto dissing, ossia una lite social accompagnata da insulti e minacce di ogni tipo, la cifra era anche superiore. I primi guai per l’influencer arrivano nel 2021 quando viene arrestato per maltrattamenti e lesioni. […]

1727wrldstar ph ray banhoff 9