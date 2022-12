CHE C'HAI DA ACCENDERE? - A SIENA UN UOMO HA INCENDIATO UNA BANCA ACCIDENTALMENTE DOPO AVER GETTATO UN MOZZICONE DI SIGARETTA A TERRA - L'UOMO, IMPIEGATO NEL CANTIERE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA STESSA STRUTTURA, HA BUTTATO LA SIGARETTA SU DEL MATERIALE CARTACEO E PLASTICO ACCUMULATO PER I LAVORI, FACENDO DIVAMPARE LE FIAMME - IL 38ENNE, CHE È STATO DENUNCIATO DALLA POLIZIA, HA RACCONTATO AGLI AGENTI CHE…

Niccolò Dainelli per www.leggo.it

Quanto accaduto a Siena a un uomo di 38 anni ha davvero dell'incredibile. Il protagonista dell'incendio, che ha interessato l'ingresso della filiale della Banca Nazionale del Lavoro, è stato un mozzicone di sigaretta lanciato senza troppa attenzione a terra. L'uomo, un 38enne italiano, adesso è stato denunciato per aver appiccato il fuoco accidentalmente.

Il 19 dicembre scorso, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, in via Vittorio Emanuele, divampate nella filiale della banca. E, attraverso lo studio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli investigatori della polizia hanno identificato l'autore della condotta colposa. Uno degli operai impiegati nel cantiere per la ricostruzione della stessa struttura, aveva infatti fumato una sigaretta durante la pausa, gettandone i residui, evidentemente ancora accesi, su materiale cartaceo e plastico lì accumulato per i lavori in corso. Inevitabili le ripercussioni che hanno portato al divampare dell'incendio. L'uomo ha riferito agli agenti di essere convinto di aver spento la sigaretta, ma dopo gli accertamenti del caso è stato denunciato.

