CHE BRUTTA PIEGA! – IDA CARMINA, PROF E SINDACA GRILLINA DI PORTO EMPEDOCLE, IN PROVINCIA DI AGRIGENTO, È STATA RIPRESA MENTRE SI FACEVA PIASTRARE I CAPELLI DA UN’ALUNNA DURANTE UNA LEZIONE: L’INSEGNANTE È STATA FREGATA DAI SUOI STUDENTI CHE HANNO PUBBLICATO IL VIDEO DI LEI SEDUTA IN CATTEDRA MENTRE FA LEZIONE E SI FA PETTINARE… - VIDEO

Da "www.corriere.it"

prof e sindaca di porto empedocle si fa stirare i capelli in classe 1

Ida Carmina, professoressa di diritto in un istituto professionale e sindaco grillino di Porto Empedocle (Agrigento), deve avere molto poco tempo per curarsi se ha pensato di ottimizzare la sua giornata facendosi «piastrare» i capelli da un’alunna durante la lezione. Eccola, nel video pubblicato da La Sicilia, mentre spiega alla cattedra e si fa pettinare, in un video girato da un altro studente e ormai virale in rete.

