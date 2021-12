CHE CI FATE CON I DIAMANTI, MEJO SMERALDI - TRA LE PORNOSTAR ITALIANE PIÙ GIOVANI E AGGUERRITE, C’E’ MARTINA SMERALDI - BARBARA COSTA: “CHE SI DISCOSTI CHILOMETRI DALLA MAGGIOR PARTE DELLE SUE COETANEE COLLEGHE ERA CHIARISSIMO FIN DAI SUOI DEBUTTI CON MAX FELICITAS. A SOLI 22 ANNI, HA CIÒ CHE NEL PORNO IN SPARUTI CASI È INIZIALMENTE PRESENTE: UNA MATURITÀ, UN CERVELLO CHE HA NULLA IN COMUNE CON QUELLO DI UNA 20ENNE. SI FA SICURA E FEROCE FEMMINA DI CUI AMMANSIRE C’È POCO…”

Barbara Costa per Dagospia

the spanish stallion martina smeraldi the italian nympho

Capodanno con Martina? E perché no? Per dimenticare al meglio quest’anno difficile, quale buon’augurio migliore, di quelle sue gambe affusolate, infinite, e di quel suo modo di darsi a indicibili e serrate pornificazioni? Quale video vuoi? Solo a scorrere le sue più nuove scene uscite, c’è da restare storditi. Tra le pornostar italiane più giovani e fresche, Martina Smeraldi non ha rivali, e non teme rivali. Lei delle rivali non può occuparsi, non ha tempo né motivo perché ha altre ambizioni e piani. Tutti coloro che ai suoi esordi storcevano sesso e naso, perdendo tempo a scovare inesistenti difetti su quel corpo fastoso… quanti siete, tra quelli vinti, ricreduti, costretti a porno abiura?

martina smeraldi danika mori

Martina del porno è inappagabile, Martina ha fame, Martina non è davvero la stessa Martina degli inizi di due anni fa. Martina ha in testa uno scopo soltanto: diventare la numero uno. E non in Italia, traguardo ben poco ambizioso, Martina punta al porno mondiale, spingendo a diventar stella di prima grandezza. Basta prendere appunto in esame le sue ultime prove per sfatare anche il più innecessario dubbio, e per giustamente profetizzare che il 2022 potrà essere il porno anno di Martina Smeraldi.

martina smeraldi tw (2)

Chi come lei è miglior "Italian Nympho" da celebrare nelle scene che, nel suo da premiare agli Oscar "The Spanish Stallion", il maestro Siffredi le ha riservato? Chi meglio e di più di Martina sa porno ripagarlo? E la ragazza sa pure e ampiamente squirtare, in "The Squirt Champion Does Anal", per la firma del signor del porno Bangbros., e qui squirta in vasca da sola a masturbarsi ma pure in un interracial anale…

Che Martina si discosti chilometri dalla maggior parte delle sue coetanee colleghe era chiarissimo fin dai suoi debutti: se non così nitido nelle primissime performance by Max Felicitas (ed è stata lei a contattarlo, lei a proporsi, lei ad andare da lui a pornare) è con i seguenti girati con Rocco, e poi da Rocco a Praga, l’odierna capitale del porno europeo, che la risolutezza di Martina a mirar al trono delle regine del porno, si è fatta esplicita.

martina smeraldi ig 1

Non esagero, e basta conversare con la soave fanciulla: a soli 22 anni Martina ha ciò che nel porno in sparuti casi è inizialmente presente: una maturità, un cervello che ha nulla in comune con quello di una comune 20enne. Sarà distinta peculiarità della Generazione Z di cui boomer e post boomer (pur fan porno) gelosamente criticano, comunque è una evidenza che Martina sia frutto digitale che nel porno si fa e materializza carnali piaceri inibiti, disvelando carni e umori interdetti a non porno iniziati.

martina smeraldi kristof cale

Perché, e chi la segue lo sa, Martina vuole e sceglie di porno librarsi in set che esigono un hard duro, denso, coriaceo sesso espresso in un porno ricercato e arduo (si veda ad esempio quando si fa "a massacro" masturbare ano e clitoride) sicché elitario da rappresentare, pertanto non per ogni sguardo agevole da sostenere.

martina smeraldi tw 3 (2)

Martina si fa sicura e feroce femmina di cui ammansire c’è poco, c’è niente, e non c’è porno in cui lei sembri a occhi mediocri oggetto e schiava delle immonde brame sessuali di più maschi rapaci che non la domano, non la placano, non la sfamano dalla ingordigia di andare oltre, verso la prossima porno messa alla prova. Nel travolgimento della nuova depravazione girata. Quello della pornostar è un corpo che, dopo ogni scena, pur la più selvaggia, torna sempre intatto, e torna sempre per la prima volta nudo. Il suo è corpo magnetico di e con immensa forza interiore che si fa e si butta nell’altrui onirico, e si ripercuote nella società: le pornostar della Generazione Z si fanno segno di un linguaggio presente, per orecchie che sanno intendere un suono che è il loro.

martina smeraldi 2

Se non c’hai testa, un equilibrio tuo saldo, compiuto, puoi avere il corpo da sirena che vuoi, la spavalderia che vuoi, ma nel porno nulla combini e nulla ottieni. Martina Smeraldi è un esemplare raro, ed è del porno punta di diamante, è donna in fieri che non ha modo, ragione, causa di scendere dai già determinanti gradini che della scala del successo sta scalando. Io lo dico: il 2022 sarà il suo anno, e non sarà l’unico.

Martina ha ogni carta in regola per essere pornostar internazionale, e in tal senso si muove. Martina non sfigurerà nel porno che Rocco Siffredi con lei e Malena e Valentina Nappi ha girato, e porno di prossima uscita. Mettere questa "novellina" accanto a 30enni con un bel pezzo di porno carriera scritto, e metterla non al loro fianco ma al loro identico livello, sapendo che non avrebbe guastato, è l’ennesima conferma dell’invincibile fiuto siffrediano, lui che sì eleva, e coglie e sfonda.

