10 ago 2021 16:39

CHE COSA DEVE ASPETTARSI IL PRINCIPE ANDREA DAL PROCESSO NEGLI STATES? IL FIGLIO DELLA REGINA NON GODE DI IMMUNITA' DIPLOMATICA, MA NON RISCHIA DI ESSERE ESTRADATO: IL RICORSO E' CIVILE E NON PENALE - DI CERTO NON POTRA' TORNARE NEGLI STATI UNITI DOVE LO ASPETTANO PER TESTIMONIARE E...