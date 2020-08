I ROMANISTI SUDANO FRIEDKIN – CHI È, CHI NON È E CHI PENSA DI ESSERE RYAN FRIEDKIN, IL FIGLIO DI DAN CHE AVRÀ IN MANO LA GESTIONE DELLA SQUADRA GIALLOROSSA – È IL PIÙ ALLINEATO CON GLI AFFARI DI FAMIGLIA, HA PRODOTTO FILM DI SUCCESSO COME “THE SQUARE”, HA AVUTO LA FORTUNA DI IMPORTARE NEGLI USA “PARASITE” E HA ANCHE RECITATO IN QUALCHE PELLICOLA – ESPERTO DI MARKETING, RIUSCIRÀ A UTILIZZARE IN MANIERA DECENTE L’IMMAGINE DELLA SQUADRA? – VIDEO